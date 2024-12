David Almeida visita obras do ‘Minha Casa, Minha Vida’ no Parque das Tribos em Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, vistoriou, nesta quarta-feira (18), as obras do programa “Minha Casa, Minha Vida”, no Parque das Tribos, na Zona Oeste da cidade.

O projeto prevê a construção de seis condomínios habitacionais, com aproximadamente 5.000 unidades residenciais, e é executado pela Prefeitura de Manaus, em parceria com o governo federal. A iniciativa gera 2.400 empregos diretos e contará com um investimento de R$ 900 milhões, provenientes de recursos federais e municipais.

Fotos – Juan Sullivan/Semcom

O objetivo do projeto é reduzir o déficit habitacional da capital e oferecer moradia acessível a famílias de baixa renda. Os interessados em participar do programa devem estar cadastrados no Sistema Municipal de Habitação (Simhab).

Durante a vistoria, David Almeida ressaltou que as primeiras unidades do programa devem ser entregues no segundo semestre de 2025.

“Estamos na zona Oeste, no Parque das Tribos. O primeiro condomínio que estamos construindo terá 576 apartamentos, distribuídos em 36 blocos, com 16 unidades, cada. A nossa meta é entregar esse primeiro residencial entre maio e junho do ano que vem. Serão 4.700 moradias contratadas com a Caixa Econômica, para execução até 2025. É Manaus avançando na habitação”, ressaltou o chefe do Executivo municipal.

O cacique Ismael Munduruku, liderança indígena do Parque das Tribos, destacou a relevância do projeto para a comunidade.

“É algo maravilhoso que está acontecendo aqui dentro do Tarumã-Açu. O prefeito David Almeida trouxe investimentos, moradias e outras melhorias importantes para a comunidade. Este residencial, em especial, já está muito avançado, e isso beneficiará muitas famílias que realmente precisam de um lugar para viver com dignidade”, disse.

O programa “Minha Casa, Minha Vida” simboliza a realização do sonho da casa própria para diversas famílias manauaras, oferecendo infraestrutura e dignidade às populações em situação de vulnerabilidade social.

