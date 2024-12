Foragido da Justiça é preso em Manaus após enviar ‘nude’ para criança

O foragido da Justiça, Antônio Alberto Sousa Costa, de 52 anos, foi preso por importunação e assédio sexual contra uma criança, na segunda-feira (16).

Segundo a delegada Juliana Tuma, titular da Depca, a prisão aconteceu em Manaus, após a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), receber informações sobre o mandado de prisão em aberto em nome do infrator. “Após compartilhamentos de informações entre as unidades policiais, foi possível localizar e prender o homem”, relatou a delegada.

De acordo com as investigações conduzidas pela Polícia Civil do Pará, o suspeito enviou mensagens por meio de um aplicativo de mensagens para o celular da criança, com a intenção de aliciar a vítima para a prática de atos libidinosos. Ele também enviou fotos de seu órgão genital, visando satisfazer sua própria lascívia, e proferiu xingamentos à criança.

O homem responderá por importunação sexual e assédio sexual. Ele será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça para ser recambiado ao estado do Pará.

*Com informações da assessoria

