Pizzaria de Manaus promove ‘Love Flashback – 2° Edition: Pré-Réveillon’ com gostinho de nostalgia

Após o sucesso da primeira edição, a Loppiano Pizza, localizada na Rua Major Gabriel, 1080, Praça 14 de Janeiro realiza na quinta-feira (27), a partir das 20h, a festa Love Flashback – 2° edition, que promete ser um dos eventos mais esperados para os amantes das músicas dos anos 60, 70 e 80, dentro das programações de final de ano.

As reservas para a Love Flashback – 2° edition podem ser feitas com pagamento antecipado pelo número: (92) 99987-2302, com Rafaella Limongi. O valor do couvert artístico é de R$ 15,00.

O empresário e fundador da Loppiano, Rogério Cunha, destaca que a realização desta segunda edição se deu principalmente pela demanda do público, que já manifestava interesse por uma nova celebração logo após a primeira festa, realizada no início de novembro.

“Foi realmente para atender pedidos e fazer uma espécie de pré-réveillon”, afirma Cunha, lembrando que a cor branca é bem-vinda para composição do look ou do acessório. “Não é obrigatório, mas quem quiser vir de branco e entrar no clima deste pré-réveillon com gosto de nostalgia pode vir. E vamos nos unir nesta corrente de energia positiva para um feliz 2025”, convida o empresário.

A festa contará novamente com a presença do discotecário Danilo Rocha, que promete embalar a noite com clássicos das décadas de 60, 70 e 80.

“Vamos manter a mesma fórmula de misturar a atmosfera deste período, usando na decoração os discos de vinil que fizeram sucesso na época, mas também utilizando elementos do réveillon”, explica Rogério.

Segundo ele, um dos pontos altos da primeira festa foi a conexão com o público que aprecia a proposta do evento, composta por amantes de grandes estrelas como Bee Gees, John Travolta, Beatles, entre outros artistas que dominaram as paradas de sucesso entre essas décadas, e o motivo de mais uma ação deste gênero.

“A minha impressão que o segredo para o sucesso da fórmula deste evento é que o público presente na primeira edição do Love Flashback curte a proposta de uma festa com conceito mais nostálgico, além, claro, da afinidade com os gostos musicais. E nisto tudo fluindo uma boa energia”, destaca Cunha.

Além disso, Rogério adianta que algumas surpresas que serão reveladas apenas no dia irão ajudar a celebrar a noite de maneira ainda mais especial.

“A festa Love Flashback não é apenas um evento; é uma oportunidade de criar um espaço para diversão saudável, reunindo pessoas que compartilham da mesma vibe”, diz o empresário, frisando sobre a falta de opções periódicas para este público. “Se formos ver, Manaus não tem um espaço ou evento tradicional que apresenta esse estilo musical como principal proposta, o que torna o evento ainda mais singular”, pontua.

Novidades para 2025

Pensando no futuro, a Loppiano já está planejando novidades em sua programação para 2025 e também na estrutura da casa, que vai contar com uma noite romântica mensal com violinos e vinhos, de acordo com o fundador da casa, ideal para casais que buscam uma experiência diferenciada. Além disso, um projeto de reforma no playground da Loppiano está em andamento, prometendo melhorar ainda mais a experiência dos frequentadores.

Para o discotecário, Danilo Rocha, com o valor acessível e a proposta envolvente, a expectativa é de que o evento atraia um público diversificado e animado, pronto para celebrar o final de ano de maneira única. “A Love Flashback – 2° edition não é apenas uma festa; é uma viagem no tempo através da música e da cultura de todas essas décadas, proporcionando uma experiência nostálgica”, afirma Danilo.

Danilo Rocha adianta que a playlist, que irá encerrar a noite, contará com um toque de réveillon. Além disso, o discotecário avisa que para os primeiros convidados que chegarem ao evento, ele estará atendendo pedidos de músicas instrumentais, orquestradas, jazz, como “The Shadows”; “The Ventures”. “Relembrando a primeira edição estaremos repetindo a dose na mesma proporção pois a ideia é promover essa interação e estimular que os convidados dancem e se divirtam ao som de hits inesquecíveis”, conclui.

*Com informações da assessoria

