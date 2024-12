Professor de Jiu-Jítsu agride namorada durante briga em Parintins, no AM

Um professor de Jiu-Jítsu, de 29 anos, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (18), por agredir fisicamente e ameaçar sua namorada, uma jovem de 18 anos. Ele foi preso no bairro Paulo Corrêa, em Parintins, interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Priscilla Orberg, que está respondendo temporariamente pela DEP, as diligências começaram após a vítima comparecer à unidade policial para denunciar o agressor. Ela estava bastante abalada, pois havia sido agredida fisicamente com um chute no abdômen.

“A jovem relatou que foi chamada pelo homem para conversar após um desentendimento entre o casal. No local combinado, ela contou que foi agredida com um chute no momento em que recebia ameaças; ele ainda jogou o celular da vítima na parede”, disse a delegada.

Ainda segundo a autoridade policial, após a denúncia, a equipe saiu em diligências em busca do homem, que foi localizado e preso em flagrante pelos crimes cometidos.

O homem foi autuado por lesão corporal e ameaça no contexto da violência doméstica, além do crime de dano. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱