Expedição do Barco Hospital São João XXIII realizou mais de 1.700 atendimentos de saúde

Em 2025, ação realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde deve percorrer 22 municípios do Amazonas

O Barco Hospital São João XXIII, inaugurado no início do mês, finalizou sua primeira expedição em parceria com o Governo do Amazonas, no município de Iranduba, contabilizando mais de 1.700 atendimentos.

A ação, que conta com o apoio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), realizou 1.116 consultas em especialidades como Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia, Oftalmologia, Anestesiologia e Cirurgia Geral; 579 atendimentos odontológicos; e 85 cirurgias.

Segundo a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, no próximo ano o Barco Hospital deve percorrer 22 municípios. A primeira expedição de 2025 está prevista para acontecer de 16 a 23 de janeiro, em Manaquiri. Em fevereiro, os serviços de saúde serão oferecidos em Novo Airão e Manacapuru; em março, passará por Anori e Codajás.

Nayara Maksoud ressalta que o barco facilita o acesso da população ribeirinha e indígena aos serviços da rede, principalmente em comunidades distantes das cidades polo. “No próximo ano, com o suporte do barco, vamos conseguir alcançar mais pessoas e, com isso, garantir o acesso a serviços de qualidade”, destaca.

O barco foi construído pela Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, com o apoio do Ministério Público do Trabalho (MPT) e outras instituições. O Governo do Amazonas firmou convênio com a entidade para utilização da embarcação nas ações de saúde, com expedições que devem acontecer duas vezes por mês.

O barco São João XXIII possui uma estrutura hospitalar completa para cirurgias de pequena e média complexidades, atendimento em saúde com consultórios médicos, odontológicos e oftalmológicos. O espaço conta, ainda, com sala de medicação e vacinação, leitos de enfermaria, equipamentos modernos para exames de mamografia digital, eletrocardiograma e laboratório de análises clínicas.

*Com informações da assessoria

