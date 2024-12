Entrega de 70 toneladas de alimentos beneficia quase 24 mil amazonenses de instituições sociais

Aproximadamente 24 mil pessoas serão beneficiadas com a entrega de 70 toneladas de alimentos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A ação, anunciada pelo governador Wilson Lima, nesta quarta-feira (18), mira instituições sociais para garantir a segurança alimentar de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Os produtos comprados pelo PAA totalizam um investimento de R$ 328 mil, incluindo a aquisição de frutas como banana, abacaxi e mamão, além de outros itens como mandioca, abóbora, couve e pepino. De acordo com a Secretaria de Produção Rural (Sepror), 37 produtores rurais de Manaus, Iranduba, Itacoatiara, Careiro da Várzea e Manacapuru foram beneficiados com a aquisição dos alimentos.

“Estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar esse momento com famílias, instituições e voluntários que tocam essas ações. Eu faço questão de vir aqui reforçar esse compromisso com as pessoas que estão em condição de vulnerabilidade social. Estamos fazendo uma entrega que é importante e trabalhamos todos os dias para reduzir a pobreza e garantir que todo mundo possa ter alimento na sua mesa”, afirmou o governador Wilson Lima.

Na última ação do PAA em 2024, foram beneficiadas as seguintes instituições: Associação Mãos Amigas Fortalecendo a Família; Centro Agrícola Solidário São José; Clube de Mães Nazaré; Instituto Solidário da Amazônia; Instituto Filadélfia; Instituto de Assistência Social Saúde e Educação; Instituto Mulheres Guerreiras; Instituto Segunda Chance; Instituto Samaúma Vermelha; Instituto Rei Davi; Associação Indígena Tupã na Oca; Associação Social Indígena dos Povos Tradicionais do Amazonas; Legião da Boa Vontade; e Abrigo Moacyr Alves.

Para recebimento dos alimentos, todas as entidades devem estar em atividade regular e com cadastro feito junto a Sepror. O órgão realiza o envio de relatórios para os Governos Federal e estadual, prestando conta das verbas e ações desenvolvidas.

Segunda chance

Uma das entidades beneficiadas com os alimentos adquiridos pelo PAA foi o Instituto Segunda Chance, que atende 800 famílias com ações sociais e profissionalizantes. A presidente da entidade, Marluce Perdigão, destacou a importância dos itens para as famílias.

“O nosso governador tem essa sensibilidade de cuidar de pessoas. E o programa PAA, hoje, em pleno Natal e Ano Novo, chega na mesa da família que está desempregada. Isso é uma bênção”, afirmou Marluce.

Programa

Em 2024, o programa apoiou a agricultura familiar e a comercialização de produtos adquirindo 2.567 toneladas de alimentos, somando montantes do PAA convencional e a modalidade PAA indígena. Ao todo, R$ 14 milhões em recursos foram destinados, beneficiando 1.588 agricultores e mais de 130 mil famílias de 56 municípios do Amazonas.

O PAA foi criado em 2003 e busca fortalecer a agricultura familiar, promovendo o acesso à alimentação para pessoas em situação de vulnerabilidade, além de gerar emprego e renda nas comunidades. O programa é executado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) em parceria com os estados, municípios e o Distrito Federal, e foi formalmente instituído em todo o território brasileiro por meio da Lei n° 14.628 em julho de 2023.

