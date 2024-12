Suspeito de assalto no Manauara Shopping é morto em confronto com a polícia

Suspeito era natural do Rio de Janeiro e invadiu o shopping com outros comparsas para cometer o crime.

Cláudio Dias, de 22 anos, foi morto em um confronto com a polícia nesta quarta-feira (18), no ramal do Pau Rosa, na BR-174, em Manaus. Ele era um dos suspeitos de participar do assalto a uma joalheria no Manauara Shopping, ocorrido no último sábado (14).

De acordo com informações, Cláudio trocou tiros com os policiais durante a abordagem e foi atingido. Ele foi socorrido e levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele era natural do Rio de Janeiro, e as equipes policiais estavam cumprindo um mandado de prisão devido a participação dele no roubo.

O assalto aconteceu no sábado, quando quatro homens invadiram a joalheria do shopping, fazendo os clientes entrarem em pânico após ouvirem disparos. No dia do crime, a polícia prendeu Clenilton Lima, de 34 anos, e agora busca outros suspeitos, que não tiveram as identidades divulgadas.

