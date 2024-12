Mulher é morta a tiros e encontrada com mãos e pés amarrados em Manaus

Uma mulher, ainda não identificada, foi morta a tiros na manhã desta quinta-feira (19), na avenida Danilo Areosa, no bairro Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus. O corpo da vítima foi encontrado com as mãos e os pés amarrados.

Segundo relatos de testemunhas, moradores da região encontraram o cadáver e imediatamente acionaram a polícia.

Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime nem sobre os responsáveis pela execução.

O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para realizar a remoção do corpo, enquanto a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) iniciou as investigações para apurar as circunstâncias do assassinato.

