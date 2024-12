Trio é preso por matar e roubar vigia noturno em Itacoatiara, no AM

Três homens foram presos nesta quarta-feira (18) pelo latrocínio que vitimou Eneias Anselmo de Araújo, de 56 anos. O crime ocorreu na madrugada de 11 de novembro deste ano, na Rodovia Estadual AM-010, em Itacoatiara, no interior do Amazonas.

Os suspeitos foram identificados como Erick de Paula, 24, Eleandro Bruce dos Santos, 26, e Saulo Pereira Marques, 47. Segundo o delegado Lázaro Mendes, titular da Delegacia de Itacoatiara, Saulo foi o mandante do crime, enquanto Erick e Eleandro atuaram como executores. O crime teve como motivação desentendimentos entre a vítima e o mandante, que eram colegas de trabalho.

“A vítima, que trabalhava como vigia noturno em uma fábrica e morava próximo ao local, não compareceu ao trabalho na madrugada do crime, nem entrou em contato. Preocupado, o chefe de Eneias pediu para que outros funcionários fossem até sua casa. Ao chegarem, encontraram a porta destrancada e a vítima sem vida, sentada na poltrona, com as mãos amarradas e sinais de tortura”, explicou o delegado.

Durante o crime, os suspeitos roubaram itens como uma motocicleta, televisão, caixa de som, celular, perfumes e relógio, caracterizando o latrocínio. Além disso, os criminosos mutilaram a vítima, cortando a orelha e os dedos de Eneias.

A polícia iniciou imediatamente as investigações, que resultaram na identificação dos envolvidos e na solicitação das prisões preventivas. Saulo e Eleandro foram presos pela manhã, enquanto Erick foi localizado à tarde na AM-010. Os objetos roubados foram recuperados durante as diligências.

Saulo, o mentor do crime, confessou sua participação, mas afirmou que apenas havia solicitado que as pernas da vítima fossem machucadas, como forma de vingança pelos desentendimentos com Eneias.

Os três suspeitos foram presos e responderão pelo crime de latrocínio. Eles estão à disposição do Poder Judiciário.

