VÍDEO: Incêndio atinge árvore de Natal montada no Largo de São Sebastião, em Manaus

Um incêndio atingiu a Árvore de Natal montada no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus, no final da tarde desta quinta-feira (19). Não houve feridos e o incêndio foi ocasionado por um curto-circuito nas luzes que compõem a decoração.

Por conta do incêndio, o espaço onde a árvore está montada será interditado para a estrutura ser refeita, mas a programação natalina no Largo de São Sebastião e entorno, segue normalmente.

Testemunhas informaram que após o início das chamas, os visitantes que estavam no local correram para longe da árvore.

A equipe de brigadistas do Largo e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atuaram para conter o fogo, que foi controlado pouco tempo depois das chamas iniciarem na ornamentação de Natal.

O Governo do Amazonas informou que o incêndio na Árvore de Natal foi rapidamente controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).



Nota

O Governo do Amazonas informa que, na tarde desta quinta-feira (19), houve um incêndio na Àrvore de Natal instalada no Largo de São Sebastião, rapidamente controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Não houve feridos e o incêndio foi ocasionado por um curto-circuito nas luzes que compõem a decoração.

O espaço onde a árvore está montada será interditado para que a estrutura seja refeita, mas a programação natalina no Largo de São Sebastião e entorno, segue normalmente ao longo dos próximos dias.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱