Manaus recebe o gexperience, circuito imersivo da Globo em janeiro

Manaus receberá, a partir do dia 10 de janeiro, a versão itinerante do gexperience, o circuito imersivo da Globo, repleto de atrações interativas e experiências inesquecíveis para toda a família.

O espaço ficará localizado no Piso Castanheiras do Manauara Shopping, ao lado da Amanda Beauty, até o dia 2 de março.

A pré-venda de ingressos ocorre de 20 de dezembro a 9 de janeiro, pelo site www.gexperience.com.br/manaus.

Os preços variam entre R$ 7 para meia-entrada, R$ 14 para entrada inteira, e R$ 34 para o combo família, que inclui 5 entradas.

Após esse período, os ingressos terão novos preços e poderão ser adquiridos também na bilheteria física.

No gexperience, o público encontrará mais de 15 atrações exclusivas inspiradas nos conhecidos programas da Globo.

Os visitantes poderão se sentir na casa do ‘Big Brother Brasil’, conhecer de perto o Louro Mané do ‘Mais Você’, testar seus conhecimentos em um divertido quiz sobre as novelas icônicas da emissora e até se divertir com os famosos cavalinhos do ‘Fantástico’.

Além dessas atrações, há ainda outras experiências emocionantes, garantindo uma variedade de opções para todos os gostos.

A riqueza da Amazônia terá destaque no gexperience. A Rede Amazônica, afiliada da Globo no Amazonas, terá uma atração exclusiva para mostrar ao público a grandiosidade e os encantos da região amazônica.

Além disso, a Claro, patrocinadora oficial do circuito imersivo da globo, estará presente mais uma vez, junto com outros importantes patrocinadores que tornam o evento ainda mais dinâmico.

As atrações visam proporcionar momentos únicos para aproximar ainda mais os visitantes do universo da Globo.

Para isso, o gexperience incorpora tecnologias inovadoras, como Realidade Aumentada, captura e projeção interativa, além de elementos de gamificação ao longo de todo o circuito.

O gexperience Manaus é uma iniciativa do grupo globo, em colaboração com a Tornak Holding e correalização da Rede Amazônica, sendo apresentado na capital amazonense pelo Manauara Shopping.

Inteira: R$ 14

Meia entrada: R$ 7

Combo família (5 ingressos): R$ 34

Obs.: Clientes Claro Clube, Assinantes Globoplay, Colaboradores e Lojistas do Manauara Shopping e Colaboradores da Rede Amazônica: R$12,00

Compre aqui: https://www.gexperience.com.br/manaus

