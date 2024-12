Mais de 60% dos municípios alcançaram a meta de vacinação antirrábica no AM em 2024

Grupo de 61 municípios do estado realizou a campanha no primeiro semestre deste ano

No Amazonas, 66% dos municípios alcançaram a meta de vacinação antirrábica em cães e gatos em 2024. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 80% para vacinação em cães e 100% para gatos. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) coordena as ações de vacinação que tem como objetivo prevenir a raiva, zoonose que afeta animais e humanos.

Dos 62 municípios do Amazonas, os 61 do interior do estado realizaram a campanha de vacinação antirrábica no período de fevereiro a julho de 2024. A capital, Manaus, realiza a campanha neste segundo semestre e está em fase de consolidação de dados de doses aplicadas.

“O alcance da cobertura em 41 municípios é resultado de esforço conjunto entre os municípios e a FVS-RCP, antecipando envio de doses por ocasião da estiagem, por exemplo, realizando treinamento contínuo com os profissionais e campanhas de educação em saúde para prevenir a raiva”, destacou a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

Os municípios que alcançaram a meta foram: Alvarães, Amaturá, Anamã, Anori, Autazes, Barcelos, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Canutama, Carauari, Careiro, Codajás, Eirunepé, Envira, Fonte Boa, Guajará, Humaitá, Itacoatiara, Jutaí, Lábrea, Manaquiri, Manicoré, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Pauini, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Uatumã, Silves, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Iça, Tabatinga, Tefé, Tonantins e Urucará.

A gerente de Zoonoses do Departamento de Vigilância Ambiental da FVS-RCP, Érica Chagas, ressaltou a importância da adesão dos municípios à campanha. “Os resultados mostram o comprometimento das secretarias municipais de saúde e a conscientização da população sobre a importância de vacinar os animais”, afirmou.

Prevenção à raiva

A raiva é uma doença que pode ser prevenida com a vacinação de cães e gatos, principais transmissores do vírus para humanos. A FVS-RCP reforça que a vacinação antirrábica em cães e gatos é a principal estratégia para prevenir a disseminação da raiva entre os animais e para os humanos. Em caso de acidentes com mordedura ou arranhões por qualquer mamífero, a população deve procurar imediatamente atendimento médico.

*Com informações da assessoria

