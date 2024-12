Homem é condenado a 20 anos por abusar sexualmente de adolescente de 13 anos no AM

A vítima era sobrinha da companheira do infrator

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu, na quarta-feira (18), um homem de 37 anos, condenado a 20 anos de prisão por estupro de vulnerável praticado contra uma adolescente de 13 anos, que era sobrinha de sua companheira. O crime aconteceu em 2018, no bairro Itaúna, no município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

Segundo a delegada Priscila Orberg, que está respondendo pela Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Parintins, o autor frequentava a casa da adolescente porque mantinha um relacionamento com a tia dela e aproveitava os momentos em que a menina estava sozinha no local para cometer os abusos.

“O autor aliciou a adolescente com elogios e afirmando que gostava dela, até o dia em que a levou para o quarto, cobriu a boca dela para que não gritasse e consumou o abuso sexual. Após isso, ele passou a fazer ameaças de morte aos familiares da vítima para continuar com a prática criminosa, que se repetiu diversas vezes”, explicou a delegada.

O processo tramitou na Justiça e resultou na condenação do autor; a ordem judicial foi cumprida. Ele foi condenado a 20 anos de reclusão por estupro de vulnerável, o infrator passou pela audiência de custódia e segue à disposição do Poder Judiciário.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱