Manaus FC e Amazonas FC estreiam na Copa Verde 2025 no dia 5 de fevereiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira (20), a tabela atualizada da Copa Verde 2025.

Representantes amazonenses, Manaus FC e Amazonas FC estreiam dia 5 de fevereiro, já na segunda fase da competição. Enquanto o Gavião do Norte encara o vencedor do confronto entre Águia de Marabá-PA e Independência-AC, a Onça-pintada enfrenta Tocantinópolis-TO ou GAS-RR.

Os duelos da segunda fase da Copa Verde são realizados em jogos únicos e com a vantagem de mando de campo para os times melhores ranqueados nacionalmente. Ou seja, tanto o Gavião Real quanto a Onça-pintada da Zona Leste estreiam na competição em casa, em estádios ainda a serem definidos.

Manaus e Amazonas garantiram suas participações na Copa Verde da próxima temporada graças ao desempenho no Campeonato Amazonense deste ano. O Gavião faturou o título do Barezão 2024 e a Onça ficou com o vice-campeonato. Em 2024, as duas equipes também representaram o estado do Amazonas na competição.

A Copa Verde 2025 começa no dia 21 de janeiro e vai até 23 de abril, data base do jogo de volta da grande final.

Fotos: Deborah Melo/FAF

