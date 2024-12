Feira de Natal movimenta o Centro de Manaus até o próximo domingo (22)

Com entrada gratuita, o público pode apreciar e adquirir artesanatos, adornos natalinos e se deliciar com a culinária local

A primeira Feira de Natal no Complexo Booth Line – Mercado de Origem da Amazônia já é um sucesso. O evento segue até o próximo domingo (22), levando centenas de pessoas para o Centro de Manaus.

Com entrada gratuita, o público pode apreciar e adquirir artesanatos, produtos regionais, de jardinagem, roupas, adornos natalinos e se deliciar com a culinária local. Tudo isso acompanhando de perto a obra de restauração que está sendo feita nos prédios que compõem o Complexo Booth Line, em frente ao Terminal da Matriz e ao lado do Porto de Manaus.

“A Feira de Natal é uma excelente opção para garantir aquele presente especial, experimentar sabores únicos e entrar no clima natalino em um espaço que respira a história de Manaus. Estamos movimentando esse espaço com agricultura familiar, extrativismo, artesanato e demais segmentos, enquanto a obra de revitalização continua. É o Centro da cidade sendo resgatado e apoiado por toda a população que sempre sonhou em ver esse local de portas abertas novamente. Todos podem vir visitar os eventos que estamos promovendo aqui com o objetivo de ocupar para preservar”, destacou o idealizador do projeto, o presidente do Grupo UAI, Elias Tergilene.

Entre tantas opções de presentes e de decoração temática oferecidas pelos 200 estandes espalhados pelos prédios que formam o Complexo Booth Line – Mercado de Origem da Amazônia, a barraca da índigena Anayê Mura se destaca com suas criações feitas a partir de madeira, sementes e demais produtos regionais como brincos e colares.

“A Feira de Natal no Booth Line é uma ótima opção cultural, de lazer e para compras neste fim de ano. Eu trabalho com produtos que vêm da natureza, da nossa terra, e expor eles aqui nesse complexo que marca a história da nossa cidade é maravilhoso. É muito gratificante!”, destacou a artesã.

Para a artesã e organizadora da feira, Maria Amélia, o evento é uma oportunidade para curtir em família e aproveitar para garantir os presentes de fim de ano.

“Conseguimos trazer mais de 200 expositores que acreditam nesse grande projeto – que começa a ocupar esse espaço que antes era utilizado por usuários de drogas e pessoas envolvidas com a prostituição. Hoje, o Booth Line é um espaço da sociedade manauara. A Feira de Natal é feita por pessoas da terra, para as pessoas que vivem aqui ou para aqueles que entendem a importância do que está sendo realizado. É uma troca de experiências e de empenho da própria sociedade para que o Centro viva novamente”.

Galeria a céu aberto

Mais de 20 artistas visuais e plásticos participaram do 1º Concurso Art’sGraf Urbana – Manaus, como apoio da Pano Fort Tecidos e da Shop Tintas, representante da Sherwim Williams, para produção de telas com pinturas de tema regional. A rua Tamandaré ganhou cores e formas desde as primeiras horas do dia.

O concurso buscou projetos únicos e impactantes que representem aspectos culturais, históricos e naturais da nossa cidade.

“Fomos convidados para trazer cores e artes para este local. Os artistas estão na rua Tamandaré fazendo uma verdadeira galeria de arte a céu aberto. Isso para nós é uma realização muito grande! A cidade ganha muito com a participação de pequenos empreendedores, de artistas que entendem a importância histórica e econômica do Booth Line. Isso marca o envolvimento de toda a sociedade que sempre sonhou em ver os prédios históricos do Centro de Manaus ativos novamente”, destacou a diretora da Shop Tintas, Tâmara Sampaio. A empresa doou todo o material utilizado pelos artistas na produção das obras de arte.

As 22 telas produzidas pelos artistas locais renomados, entre eles Rosa dos Anjos, Jarbas Lobão, Wira Tini, Thiago Atroach e Téo Onda, ficarão expostas na Feira de Natal até domingo (22).

A artista visual, muralista e pesquisadora, Wira Tini, destacou a importância dos artistas locais participarem da ação realizada durante a Feira de Natal do Booth Line.

“Nos meus trabalhos eu falo muito sobre os ribeirinhos, sobre o Porto de Manaus e também o beiradão. Então estar aqui com os empreendedores que trabalham com a temática regional é representativo para a minha narrativa de trabalho. Eu estou contribuindo para a arte local, principalmente neste local, em frente a Praça da Matriz e com artistas que eu admiro. Hoje está sendo muito especial”, disse ela.

Atrações

A feira ocorre das 8h às 22h e terá diversas atrações culturais e artísticas para o público de todas as idades. No sábado (21) e domingo (22), a animação fica por conta Alexis Pontes (Banda Canto da Mata) e do Boi Garantido com o levantador de toadas PA Chaves. Chaves.

