VÍDEO: Micro-ônibus para em área de mata após acidente na Zona Norte de Manaus

Devido ao acidente, o trânsito no local ficou congestionado

Um micro-ônibus acabou parando em uma área de mata após se envolver em um acidente de trânsito na avenida Margarita, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, durante esta sexta-feira (20).

Segundo testemunhas, um carro e um veículo pesado estavam descendo a ladeira próximo ao Museu da Amazônia (Musa), quando o micro-ônibus fez um retorno.

Ao colidir com a traseira do carro, o micro-ônibus subiu o canteiro central e parou próximo a uma área de mata no local. Não há informações de feridos, apenas danos materiais.

Devido ao acidente, o trânsito no local ficou congestionado.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱