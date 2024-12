Escola Estadual de Manaus recebe ação de Natal dos Correios

Os estudantes da Escola Estadual (EE) Rilton Leal Filho, localizada no bairro Armando Mendes, Zona Leste da capital, foram surpreendidos com uma visita cheia de alegria nesta sexta-feira (20), com a doação de presentes da campanha “Natal dos Correios nas Escolas”. Nesta edição, cerca de 110 cartinhas foram escritas pelos alunos. Entre as cartas havia pedidos de brinquedos, roupas, entre outros presentes para o Natal.

A ação é promovida a partir da parceria entre os Correios e a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, que se unem para atender pedidos de crianças que estudam em escolas situadas em comunidades de alta vulnerabilidade social, onde essas crianças residem.

A aluna Maria Cristal, de 8 anos, que estuda no 2º ano da instituição de ensino, recebeu o presente das mãos do Papai Noel com muita emoção. Para ela, a ida do Papai Noel representou uma manhã divertida com os amigos no início das férias.

“Eu ganhei o presente porque sou muito comportada, eu espero que todas as crianças também possam ganhar um presente, e desejo para todas um feliz natal”, disse a aluna, com seu presente nas mãos.

Com muita animação, as crianças do 1º ao 5º ano receberam o Papai Noel, que era aguardado com ansiedade desde outubro, quando os alunos realizaram a escrita das cartas. A atividade também é um incentivo à escrita e à leitura.

Maria Ediene, gestora da EE Rilton Leal, ressaltou o trabalho desenvolvido em parceria com professores, pais e alunos. Para ela, o momento marca a realização do sonho que muitos alunos têm de conhecer o Papai Noel na companhia dos amigos de sala de aula.

“Em média, 110 crianças foram contempladas com os presentes que o Papai Noel trouxe, realizando um grande sonho deles. Foi um momento de extrema alegria, as nossas crianças ficaram muito felizes e os pais também”, afirmou a gestora.

Em 2024, três escolas da rede estadual foram contempladas com o projeto, totalizando mais de 1,4 mil alunos. De acordo com a assessora pedagógica Francisca França, do Departamento de Políticas e Programas Educacionais (Deppe), da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, a expectativa é que o projeto cresça cada vez mais.

“As crianças com certeza estão muito felizes porque, além de conhecerem o Papai Noel, que é o sonho de muitas crianças, também é o período natalino, época de ganhar presentes e perceber o real sentido que tem o natal”, destacou a professora

A compra dos presentes é realizada por qualquer pessoa que queira contribuir com a ação, escolhendo a carta e atendendo ao pedido de forma anônima nas árvores de Natal dos Correios.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱