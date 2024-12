Carro invade feira de Natal na Alemanha, deixa feridos e mata pelo menos duas pessoas

Um carro avançou contra pedestres em um mercado de Natal na cidade de Magdeburg, no leste da Alemanha, nesta sexta-feira (20). De acordo com as autoridades locais, o incidente deixou duas pessoas morta e pelo menos 80 feridos.

O motorista foi preso no local, segundo a agência de notícias alemã dpa. Representantes do governo regional e da cidade, Matthias Schuppe e Michael Reif, afirmaram acreditar que o ato foi proposital.

“As informações que tenho são de que um carro avançou contra os visitantes do mercado de Natal, mas ainda não posso dizer de que direção ou por quanto tempo.”

O suposto ataque ocorre exatamente um dia após o aniversário de oito anos do atentado em um mercado de Natal em Berlim, em 2016, quando um extremista islâmico matou 13 pessoas ao avançar com um caminhão sobre a multidão.

A ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, havia declarado recentemente que não havia indicações concretas de ameaças a mercados de Natal neste ano.

Magdeburg, localizada a oeste de Berlim, é a capital da Saxônia-Anhalt e abriga cerca de 240 mil habitantes. As investigações sobre as motivações do incidente estão em andamento.

*Com informações do SBT News

