Escolas SESI anunciam programa bilíngue em 2025

O Serviço Social da Indústria, SESI Amazonas, vai implementar em 2025 o programa bilíngue (português-inglês), com a International School, em todas as escolas da instituição, em Manaus, Iranduba, Itacoatiara e Parintins, desde o Maternal III até o Ensino Médio.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas e diretor regional do SESI Amazonas, Antonio Silva, ao anunciar a novidade, disse que o programa não será apenas um diferencial, mas uma resposta necessária ao mundo atual.

“Essa tendência amplia as perspectivas de carreira dos alunos e contribui para o desenvolvimento integral das competências exigidas pelo século XXI em um mundo cada vez mais globalizado”, ponderou Silva.

Neste ano, 3.873 alunos foram matriculados em Educação Infantil, Ensino Fundamental e Novo Ensino Médio, além de mais de 3.353 alunos em Educação de Jovens e Adultos.

Ana Karina Holanda, gerente da SESI Escola de Referência Emina B. Mustafa, anuncia também a expansão do Clube de Ciências para a unidade de Itacoatiara, a Escola SESI Abrahão Sabbá, para estimular os alunos a construírem o conhecimento científico de forma diversificada.

A professora de Ciências da Natureza, Ana Carolina Duarte, acrescenta que a inclusão de Itacoatiara no projeto vai permitir o acesso à ciência aplicada e inovações para os alunos.

O Clube de Ciências oferece atividades práticas e iniciação científica, promovendo pensamento crítico, habilidades em STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) e conexão com questões locais.

“Com o objetivo de formar cidadãos globais e engajados, a iniciativa reforça o compromisso do SESI em aliar educação de qualidade e impacto social”, pontua a professora.

Em setembro, a instituição inaugurou o pavilhão tecnológico da SESI Escola de Referência Dra. Emina Barbosa Mustafa, composto de salas de aula voltadas ao desenvolvimento da metodologia STEAM (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) para o centro do processo pedagógico.

“Esse investimento veio estruturar a Escola de Referência do SESI, que possui uma metodologia de ensino, com material didático próprio, dedicada a formar alunos alinhados com o mundo do trabalho, orientados por professores bem formados para um ensino em sintonia com as tecnologias de educação e uma gestão escolar efetiva”, descreveu Antonio Silva.

SESI Saúde amplia foco em saúde mental

O SESI Saúde consolida 2024 como um ano de transformações em suas operações, com destaque para a inovação tecnológica e ampliação de atendimentos.

O gerente de Saúde e Segurança do Trabalho do Saúde, Cláudio Palheta, cita iniciativas como o uso dos sistemas S+ e InfoSESI Viva Mais, que possibilitaram às empresas a monitoração de indicadores de saúde e segurança de maneira estratégica.

A unidade Leste, localizada no Clube do Trabalhador, foi outro destaque ao registrar um crescimento de 50% nos atendimentos e expressiva geração de receita. Palheta atribuiu o sucesso a um esforço conjunto em divulgação, excelência no atendimento técnico e integração entre lazer, cultura e saúde.

Para 2025, o foco estará na saúde mental, alinhado às exigências da nova NR1 sobre riscos psicossociais. “Estamos trabalhando à frente dos nossos concorrentes, com ferramentas que ajudarão as empresas a avaliar esses riscos e construir ambientes mais saudáveis”, disse o gerente, que também ressaltou a importância da proximidade com as indústrias, com planos de oferecer atendimento ocupacional diretamente na unidade do Clube do Trabalhador.

“O compromisso do SESI Amazonas em liderar discussões técnicas, em nível nacional e regional, reforça a busca por ambientes de trabalho mais humanos e produtivos”, garante Palheta.

Clube registra expansão das atividades

O SESI Clube do Trabalhador encerra este ano com avanços expressivos nas áreas cultural e esportiva. Entre os destaques estão os projetos com as aulas de dança e música oferecidas, em parceria com as escolas SESI Emina Mustafa e Francisco Garcia, e o fortalecimento das atividades no próprio clube.

“Estamos focados em aumentar os serviços oferecidos, aproveitando os novos investimentos do Departamento Nacional em Cultura. Alcançamos nossas metas de 2024 e já nos preparamos para os desafios de 2025, que deverão ser ainda maiores”, afirma o gerente do Clube, Antônio Júnior, que aponta o “Festival Cultura Infância” como um evento importante para 2025.

Realizada pela primeira vez em 2024, a iniciativa é voltada para crianças de 0 a 12 anos e inclui apresentações artísticas, workshops e palestras em espaços do SESI e parceiros. No próximo ano, a meta é atingir quatro mil participantes, tendo o “brincar” como a principal linguagem do desenvolvimento infantil.

Na área esportiva, as atividades realizadas em 2024 também tiveram grande impacto com corridas, caminhadas, campeonatos esportivos e SIPATs. Cerca de oito mil trabalhadores de 146 empresas foram atendidos.

“Buscamos incentivar o desenvolvimento físico, psicológico e social, proporcionando bem-estar aos trabalhadores e suas famílias. Eventos tradicionais, como o Festival de Música e o Festival Junino, também devem ser integrados ao calendário do ano, reforçando o compromisso com a educação, cultura e qualidade de vida”, disse o gerente.

*Com informações da assessoria

