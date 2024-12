Segurança será reforçada no Amazonas para as festividades de fim de ano

O Governo do Amazonas apresentou, nesta sexta-feira (20), o plano de atuação dos órgãos estaduais montado para as festividades de fim de ano na capital e interior, que vai contar com a atuação de servidores da Segurança Pública (SSP-AM), incluindo as Polícias Civil (PC-AM), Militar (PMAM), Corpo de Bombeiros (CBMAM), e Detran-AM, além de toda a estrutura da rede de Saúde.

Os titulares dos órgãos orientaram a população quanto a cuidados, principalmente, no trânsito e nas festas e comemorações, durante as festividades, para evitar o aumento no número de acidentes e reforçaram que as equipes de fiscalizações estarão nas ruas.

De acordo com o secretário da SSP-AM, Vinicius Almeida, o planejamento conta com equipes de policiamento e fiscalização destacadas em pontos estratégicos, que vão garantir acompanhamento em tempo real das operações pelos sistemas de videomonitoramento da SSP-AM.

“Nós temos um trabalho integrado, onde cada secretaria realiza sua parte, sempre com o mesmo objetivo: a preservação da vida. Contudo, pedimos a colaboração da sociedade para que possamos chegar ao ano de 2025 com essas pessoas livres e em segurança”, ressaltou.

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) está montando um grande esquema de fiscalização, que já estão atuando nas zonas mais populosas de Manaus com a operação Lei Seca, para prevenir o aumento no número de acidentes de trânsito.

O diretor-presidente do Detran-AM, Wendell Waughan, destacou a importância da operação Lei Seca, como uma ação essencial para evitar sobrecarregar o sistema de saúde do estado.

“Nesse período, os maiores números de ocorrências de trânsito são causados pela ingestão de álcool, imprudência e falta de uso do capacete. Pedimos que os motoristas obedeçam às leis de trânsito, até para não sobrecarregar a rede de saúde. Seremos incansáveis em coibir a condução imprudente, garantindo que a Lei Seca seja cumprida. Quem cometer crimes de trânsito será autuado em flagrante pela polícia civil”, enfatizou.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o condutor que for flagrado infringindo a Lei, sofrerá com a penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses, multa de R$ 2.934,70, e o veículo será retido. Além disso, ele também poderá ser preso, caso o teor alcóolico aferido pelo bafômetro seja superior a 0,3 miligramas por ar alveolar.

Policiamento reforçado

O comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), coronel Klinger Paiva, destacou que, neste ano, o estado contará com o reforço de mil novos soldados da PM, recentemente incorporados ao efetivo pelo governador Wilson Lima, que passam a compor as equipes de policiamento ostensivo distribuídas pela cidade.

“Nós teremos todo o nosso efetivo empenhado, especialmente na capital. Sabemos que é um dia de confraternização universal, momento para se divertir com a família. Evitem excessos, confusões e brigas. Estamos aqui para proteger a população de bem. Por algum motivo, o cidadão cometer excessos ou se envolver em brigas, passará o Réveillon preso”, destacou o comandante-geral.

Desde o início de novembro, a Polícia Militar conta com a Operação Natal Mais Seguro, que seguirá até o mês de janeiro e contará com o reforço, em Manaus e no interior, de aproximadamente 1.800 policiais militares, divididos em escala de serviço de três turnos, o equivalente a 600 PMs por dia, nos horários das 7h às 23h, de domingo a domingo.

Além do policiamento ostensivo, a Polícia Militar tem atuado, especialmente, nas proximidades dos centros de compras e ruas comerciais, em virtude do aumento no número de pessoas que transitam nestes locais nesse período do ano.

Rede de Saúde

A titular da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Nayara Maksoud, informou que a Rede de Saúde do Estado está com um planejamento estruturado para garantir a atuação eficiente da rede de urgência e emergência, durante os eventos no estado.

Ela destacou a importância da colaboração da população, enfatizando a necessidade de conscientização, principalmente, dos condutores de motocicletas.

“Apesar de estarmos com toda a nossa estrutura montada, pedimos a colaboração da população, destacando a responsabilidade individual no cuidado com a vida, especialmente para prevenir acidentes de trânsito e situações de violência durante o fim de ano”, ressaltou a secretária.

Os três Hospitais e Prontos-Socorros (HPS) adultos e os três Hospitais e Prontos-Socorros da Criança (HPSC), assim como as sete maternidades e os nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs); as duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) – Campo Sales, no bairro Tarumã, e José Rodrigues, na Cidade Nova, estarão funcionando normalmente neste fim de ano.

E o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atuará, na virada de ano, com bombeiros militares, viaturas e equipamentos nas ações de prevenção em eventos que ocorrerão em diversas zonas da capital. Também manterá as escalas padrões de guarnições de serviço nos postos operacionais da capital e do interior.

Réveillon no Largo

O centro de Manaus, onde será realizada a segunda edição do Réveillon do Largo, assim como as demais áreas da cidade, terá monitoramento realizado por câmeras de vigilância.

Cerca de 2,3 mil policiais militares vão estar empregados na operação Réveillon Mais Seguro, sendo 1,5 mil na capital.

Além da estrutura do Detran-AM, e o reforço do efetivo de 1,5 mil policiais, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) estará empenhada no funcionamento das Centrais de Flagrante compostas pelos 1º, 6º, 14º e 19º Distritos Integrados de Polícia (DIPs) e Delegacias Especializadas com plantão 24 horas.

No dia 31 de dezembro, a partir das 17h, o ônibus onde funciona a Delegacia Móvel, estará estacionado no Largo São Sebastião, bairro Centro, para atender eventuais ocorrências durante a realização do evento “Réveillon do Largo”.

Bombeiros Militares, divididos em equipes por toda a área de cobertura do evento, também estarão posicionados de forma estratégica, com três viaturas de combate a incêndio, três de salvamento e duas ambulâncias no perímetro do local.

A segunda edição do “Réveillon do Largo”, no centro histórico de Manaus, acontecerá no dia 31 de dezembro, com 12 horas de programação gratuita. A expectativa é que cerca de 30 mil pessoas participem do evento, que promete uma celebração segura e inclusiva, com atrações para todos os públicos, no coração da cidade.

Os shows terão início às 17h, no palco alternativo, próximo à árvore de Natal, com apresentações voltadas para o público infantil em linguagens como dança, teatro e música.

Segundo o secretário de Cultura e Economia Criativa, Candido Jeremias, telões vão ser espalhados pelo Largo de São Sebastião, para transmissão dos shows e da queima de fogos.

“O evento, que fez sucesso no ano passado, chega à sua segunda edição com muitas surpresas. A programação deste ano contará com mais de 12 horas de shows musicais e intervenções artísticas no palco montado na lateral do Teatro Amazonas. A partir das 17 horas, os portões serão abertos ao público. Ao redor do teatro, as ruas adjacentes serão fechadas e haverá revistas de segurança realizadas por uma equipe privada contratada, com o apoio também da Polícia Militar”, disse o secretário.

A secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Jussara Pedrosa, enfatizou que a Sejusc vai atuar na sensibilização e conscientização sobre os direitos humanos, atenção às crianças, e direitos de mulheres e pessoas com deficiência.

“A Sejusc contará com um efetivo de 72 pessoas, trabalhando em rede de proteção junto à Secretaria de Assistência Social, conselheiros tutelares e apoio das três viaturas disponíveis. Haverá também um espaço acessível para 30 pessoas com acompanhante, oferecendo hidratação, banheiro acessível e abordagens pedagógicas”, enfatizou.

Os 72 servidores serão divididos em 3 turnos. Assim como no Réveillon 2024, a Sejusc vai estar com o Espaço Acessível para PcD, que pode receber até 30 pessoas com deficiência e mais um acompanhante.

*Com informações da assessoria

