Ingressos para o Festival de Parintins 2025 à venda a partir deste sábado (21)

Começa neste sábado (21), às 9h, a venda de ingressos para o 58º Festival Folclórico de Parintins. A comercialização será exclusivamente online, conforme divulgado pelos bumbás Caprichoso e Garantido na quinta-feira (19).

Os ingressos, com preços entre R$ 550 e R$ 2.400, poderão ser adquiridos para noites individuais ou em pacotes para as três noites do festival.

Nesta edição, não haverá cobrança de taxa de conveniência no site, e a meia-entrada será válida para todos.

Cada CPF poderá comprar até dois ingressos, com opções de pagamento via Pix, boleto bancário e cartões de débito e crédito.

