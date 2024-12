Pirarucu é base para receitas de Natal e Réveillon no Amazonas

Conhecido como “gigante da Amazônia”, o pirarucu é um dos pescados mais consumidos pela população regional e dá base para receitas deliciosas. Caldeirada, bolinho, escondidinho, pirão, moqueca e torta são exemplos de pratos saudáveis e que conquistam o paladar do amazonense.

Pensando nas festas de final de ano, a Associação de Produtores Rurais de Carauari (ASPROC) está com vendas especiais de pirarucu em sua loja virtual: https://loja.asproc.org.br/ e por meio do WhatsApp comercial (92) 98429-9235 ou (92) 98586-8554.

Os peixes são de origem selvagem, cujo manejo sustentável é realizado na região do Médio Juruá, município de Carauari (a 788 quilômetros da capital Manaus), onde a instituição atua.

Os cortes saem por quilo e, no momento, estão disponíveis o filé caudal por R$ 29, a ventrecha por R$ 30 e o filé de lombo por R$ 38.

Outros produtos são a farinha de mandioca fina, por R$ 8 e farinha ova R$ 10, e um kit com mochila térmica, copo e dois pacotes de ventrecha por R$ 130.

A retirada presencial é feita na sede da ASPROC, que fica na Rua E, nº 320 b, bairro Parque 10 de Novembro – Zona Centro-Sul de Manaus.

Os consumidores que desejarem podem solicitar a entrega em suas residências, a partir de uma taxa adicional.

“A compra do pirarucu de manejo sustentável tem garantia de qualidade, comercialização e preço justo. Ela ainda colabora para a conservação da floresta em pé, o equilíbrio do ecossistema amazônico e a geração de renda em comunidades indígenas e ribeirinhas. Agora, com Natal e Réveillon batendo às portas, o público tem mais uma oportunidade de experimentar o ‘gigante da Amazônia’ em suas receitas especiais”, compartilha o presidente do Memorial Chico Mendes e assessor da ASPROC, Adevaldo Dias.

Recentemente, a ASPROC lançou o e-book “30 Receitas Fáceis e Saborosas – Pirarucu Selvagem de Manejo Sustentável”, um compilado produzido em parceria com chefs do projeto “Gosto da Amazônia”. Os pratos, além de deliciosos e saudáveis, incentivam o uso do pirarucu de manejo sustentável.

Sobre a ASPROC

A Associação de Produtores Rurais de Carauari (ASPROC) foi criada em 1994 pelas comunidades extrativistas do Médio Juruá atuando na organização e comercialização da produção agroextrativista das comunidades ribeirinhas.

*Com informações da assessoria

