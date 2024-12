Carreta que atingiu ônibus na AM-010 estava a mais de 100 km/h, diz perícia

A carreta envolvida no acidente com um ônibus na rodovia AM-010, que resultou em quatro mortos e 18 feridos nesta sexta-feira (20), estava a mais de 100 km/h no momento do impacto, conforme a perícia.

A perícia informou que o acidente ocorreu no quilômetro 127 da AM-010, que liga Manaus aos municípios de Itacoatiara e Rio Preto da Eva.

Também foi destacado que a chuva na região contribuiu para a tragédia, uma vez que as condições climáticas desfavoráveis agravaram a situação.

O motorista da carreta, Leandro Augusto Lopes, foi detido e conduzido para prestar esclarecimentos às autoridades.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱