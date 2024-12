Operação Rodovida 2024/2025: PRF intensifica fiscalização nas rodovias do Amazonas

O evento de lançamento contou com a presença dos seguintes órgãos: Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início à Operação Rodovida 2024/2025, no estado do Amazonas, nesta sexta-feira (20), com uma cerimônia de lançamento realizada na Unidade Operacional Ceasa, em Manaus.

A ação, que tem como tema “Desacelere: Seu bem maior é a vida”, visa promover a segurança nas rodovias federais, com o foco na redução de acidentes, especialmente aqueles causados por excesso de velocidade.

A operação se estenderá até 9 de março de 2025, com o objetivo de fiscalizar as rodovias durante os períodos de maior fluxo de veículos, como as férias escolares e os feriados de fim de ano, incluindo Natal, Ano Novo e Carnaval.

O evento de lançamento contou com a presença dos seguintes órgãos: Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

A Operação Rodovida 2024/2025 reforça a parceria entre as forças de segurança no combate às infrações de trânsito, com foco na preservação de vidas nas rodovias.

A PRF, junto aos órgãos parceiros, espera conscientizar os motoristas e reduzir significativamente os acidentes, promovendo um fim de ano e Carnaval mais seguro para todos.

