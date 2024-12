VÍDEO: Homem é preso após ser flagrado espancando filho com socos e chutes

Um homem de 34 anos foi preso nesta quarta-feira (18), por agredir o próprio filho, uma criança de 2 anos. Os atos de violência foram filmados pela companheira dele, madrasta do menino.

As imagens mostram a criança levando socos e chutes. O crime ocorreu no do Tabuleiro dos Martins, em Maceió.

Após as agressões o homem saiu de casa levando o filho. A mulher acionou a polícia e eles foram localizado em uma praça. O homem estava deitando em um banco com a criança ao lado, que foi resgatada pela madrasta.

A madrasta informou à polícia que além dos socos e empurrão, a criança levou chutes, chegou a ser esganada e o homem colocou o dedo na garganta do filho. Em seguida deu um tapa que o fez bater a cabeça na parede, gerando uma lesão no rosto.

Ela relatou ainda que durante as agressões, a mulher perguntou porque ele fazia isso com o filho e o homem respondeu que foi criado desse jeito. Ela argumentou dizendo que isso não lhe dava o direito de espancar o próprio filho.

A madrasta disse também que a criança é autista e agredida com frequência. Ao ser questionada porque não fez a denúncia antes, a mulher disse que sente medo porque já havia sido ameaçada de morte pelo companheiro. Além disso, está grávida e ele teria dito que a faria perder o bebê. Só tomou coragem de procurar ajuda da polícia ao ser encorajada por uma vizinha.

O homem foi preso e levado para a Central de Flagrantes. Ao chegar na cela, começou a a bater a cabeça na parede, causando lesões em si mesmo, o que foi registrado em vídeo por policiais de plantão. Ele vai responder pelos crimes de lesão corporal dolosa e violência doméstica.

*Com informações G1

