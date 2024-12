Corrida online: Ingressos para Festival de Parintins 2025 acabam em minutos

Os fãs do Festival Folclórico de Parintins mostraram grande entusiasmo na abertura das vendas para a 58ª edição, que será realizada nos dias 27, 28 e 29 de junho de 2025 na Ilha Tupinambarana.

Em menos de uma hora, os ingressos, com preços entre R$ 550 e R$ 2.400, se esgotaram, após uma disputa online que envolveu mais de 10 mil pessoas.

Os compradores puderam escolher entre ingressos avulsos para cada noite ou pacotes para as três noites do festival, com opções de assentos em arquibancadas especiais, centrais e cadeiras.

A compra foi limitada a dois ingressos por CPF, e a organização ofereceu dois grandes benefícios: isenção da taxa de conveniência no site e meia-entrada para todos os públicos, independentemente dos critérios legais.

O Festival de Parintins é um evento anual que atrai milhares de pessoas para acompanhar as apresentações dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido.

