Homem é preso com porções de drogas e aparelhos celulares furtados em Manaus

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Batalhão Leste, prendeu um homem, de 30 anos, por envolvimento com o tráfico de drogas, na manhã deste sábado (21), no bairro São José II, zona leste de Manaus.

Por volta das 9h30, a equipe policial realizava patrulhamento a pé na rua Rio Araçatuba, quando perceberam que o suspeito demonstrou nervosismo ao avistar a guarnição.

Diante da atitude suspeita, os policiais militares realizaram a abordagem e, na busca pessoal, encontraram sete porções de maconha, 10 pinos de cocaína, uma balança de precisão, três aparelhos celulares, e R$ 130,50 em espécie;

Na ocasião, o suspeito revelou que os celulares eram provenientes de furtos e roubos e informou que possuía uma barraca na feira onde desbloqueava e revendia os aparelhos.

Ele, juntamente com o material apreendido, foi conduzido ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

