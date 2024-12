Acidente com poste deixa ruas sem energia e trânsito bloqueado na Zona Leste de Manaus

Um veículo perdeu o controle, invadiu o canteiro central e colidiu com o poste, que caiu sobre a via

Um poste de iluminação pública foi derrubado na manhã deste domingo (22) após um acidente na Avenida Cosme Ferreira, no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus.

De acordo com relatos de testemunhas, um veículo perdeu o controle, invadiu o canteiro central e colidiu com o poste, que caiu sobre a via.

A colisão ocorreu nas proximidades do Campo do Bahia. A via precisou ser interditada para a realização dos reparos necessários, o que ocasionou a interrupção do fornecimento de energia elétrica em diversas ruas da localidade. Não há informações sobre vítimas.

