Homem é executado a tiros dentro de casa em Manaus

O caso ocorreu na rua São Jorge, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus

Um homem identificado como Anderson Gabriel, de 25 anos, foi executado a tiros, dentro de casa, na rua São Jorge, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus, neste sábado (21).

De acordo com informações de testemunhas, três a quatro homens invadiram a residência e renderam a esposa da vítima que estava no local junto com o filho dela.

Segundo a polícia, um dos suspeitos pediu que a mulher se afastasse que apenas Anderson era o alvo deles.

A mulher ainda implorou pela vida do marido, mas não conseguiu convencer os criminosos. Não há informações sobre a motivação do crime.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

