Vítima de acidente em rodovia, criança estava a caminho de Manaus para festas de fim de ano

A colisão, segundo o governo do estado, resultou em quatro mortos e 18 feridos

Yasmin Viana Siqueira, de 10 anos, está entre as vítimas fatais do acidente entre um ônibus e uma carreta que aconteceu na manhã de sexta-feira (20), na AM-010, interior do Amazonas.

A colisão, segundo o governo do estado, resultou em quatro mortos e 18 feridos. O acidente ocorreu por volta das 11h, no quilômetro 138 da rodovia.

O ônibus, segundo informações da Rede Amazônica, seguia de Itapiranga para Manaus, enquanto o caminhão trafegava na direção oposta.

Fábio Queiroz, amigo da família de Yasmin, informou à Rede Amazônica que a criança viajava com a mãe e a irmã mais velha para passar as festas de fim de ano em Manaus.

A irmã de Yasmin sofreu apenas escoriações. Os corpos de Emilio Monteiro Araújo, de 69 anos, e Manoel Otávio Vaz de Almeida, de 65 anos, foram liberados na madrugada.

O corpo do motorista do ônibus, Jair Nascimento dos Santos, aguardava identificação no IML devido à necessidade de coleta e análise de suas impressões digitais.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱