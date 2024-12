Ator amazonense contagia colegas da Globo com a toada “Vermelho”

O Festival de Parintins, famoso pela rivalidade entre os bois Garantido e Caprichoso, é uma das maiores manifestações culturais do Brasil

Do Amazonas para o mundo

A magia do Festival Folclórico de Parintins, que em 2024 atraiu mais de 120 mil visitantes à Ilha de Tupinambarana, invadiu os bastidores da TV Globo.

O ator amazonense Adanilo, integrante do elenco da novela “Volta por Cima”, compartilhou um vídeo neste sábado (21) em que ensina a coreografia da toada “Vermelho”, do Boi Garantido, a seus colegas no Projac.

O Festival de Parintins, famoso pela rivalidade entre os bois Garantido e Caprichoso, é uma das maiores manifestações culturais do Brasil, e a expectativa para 2025 é de um público ainda maior, consolidando o evento como um importante atrativo turístico e cultural.

“Vermelhou o Projac. Como a gente se aquece pra entrar em cena? Hoje foi ao som de ‘Vermelho’, do @boigarantido”, escreveu Adanilo na legenda.

O vídeo viralizou, com comentários como “Você é um excelente professor, todos muito bem ensaiados, essa preta lindíssima tá uma verdadeira Cunhã-poranga” .

