Manauaras apostam em frutas para aumentar ceia de Natal e fortalecer a saúde

As frutas, além de trazer inúmeros benefícios para a saúde humana, tradicionalmente são usadas nas ceias natalinas das famílias manauaras. Nesta época do ano, é comum o aumento de movimentação em hortifruti, que oferecem tanto as frutas tradicionais, como ameixa, cereja, maçã, romã, quanto as frutas regionais, como cupuaçu, tucumã e pupunha.

Segundo o nutricionista Daniel Guedes, a substituição de frutas tradicionais pelas regionais não alteram a magia do Natal, já que ambos os alimentos trazem benefícios à saúde da população.

“As frutas têm um papel especial na ceia de Natal. Elas não são só decoração – são verdadeiros aliados da sua saúde. Entre as mais tradicionais estão uvas, abacaxi, figo, ameixa, cereja, maçã, romã e até nozes, que também são frutos. Essas delícias são ricas em vitaminas, fibras e antioxidantes que ajudam a equilibrar a dieta e fortalecer o sistema imunológico. Frutas regionais, como o açaí e o cupuaçu, também são excelentes substituições. Elas são ricas em nutrientes e carregam o sabor único da Amazônia”, informou o profissional.

Em Manaus, a procura pelos alimentos se torna mais frequente às vésperas do Natal, conforme relatou ao Em Tempo, Maisa Valente, sócia e proprietária da Montreal Hortifruti.

“O pico do movimento de inicia a partir do dia 15 do mês de dezembro. O consumo dos manauaras aumenta em relação ao restante do ano, [eles] gostam de morangos em suas mesas. Nós percebemos que os amazonenses usam nas suas ceias natalinas frutas tradicionais”, contou a empresária.

Tradição x economia

Foto: Reprodução

A estudante de Odontologia, Bárbara Barbosa, relatou que já está pesquisando preços de frutas para montar a ceia e economizar, ao mesmo tempo.

“Eu ainda não comprei nada, mas estou vendo algumas ofertas. Eu quero tentar comprar as frutas tradicionais, mas se não der, eu vou comprar as frutas aqui da Amazônia mesmo, é fruta do mesmo jeito, melhor do que não ter nada”, disse.

A farmacêutica Maria Fernanda Azevedo contou ao Em Tempo que irá apostar nas frutais regionais, já que o preço é mais convidativo.

“Eu prefiro as frutas regionais, por já estar acostumada, não sinto a obrigação de gastar com as frutas tradicionais, como a romã. Eu vou dar preferência para comprar em feiras, mas ainda não sei”, informou.

Para atender os clientes, as empresas que trabalham na venda de frutas reforçaram o estoque durante os últimos meses do ano.

“Já nos preparamos no mês de novembro para que o time em dezembro já esteja engajado no mês natalino”, pontuou a dona da Montreal Hortifrutti.

Equilíbrio

Foto: Reprodução

Além de se adequar ao bolso das famílias, a ceia natalina precisa trazer um equilíbrio de nutrientes, conforme explicou o nutricionista Daniel Guedes.

“O que realmente importa no final do ano é o equilíbrio. Quem já tem hábitos saudáveis pode aproveitar a ceia sem preocupações. Coma com consciência, saboreie cada prato e, principalmente, curta o momento. Afinal, a vida saudável não é sobre restrição, é sobre consistência. Se você está preocupado com as calorias da ceia, lembre-se: uma refeição não define sua saúde. Mas seus hábitos ao longo do ano, sim. Então, relaxe e celebre com quem você ama. Isso é o que realmente importa”, destacou o profissional.

Daniel também alertou para os exageros cometidos durante as comemorações, que afetam diretamente a saúde humana.

“As festas de Natal e Ano Novo não precisam ser um motivo para exageros ou preocupação excessiva. Uma ceia não vai te engordar ou estragar sua saúde. O que realmente faz diferença é o que você faz no resto do ano”, finalizou o nutricionista.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱