Homem mata ex da namorada a facadas no interior do AM

Um homem identificado como Leonardo Mendes foi preso nesta segunda-feira (23), suspeito de ter assassinado o ex-namorado de sua atual companheira no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas.

Segundo a polícia, a vítima foi identificada como Heldeney Leal, de 32 anos. Informações preliminares apontam que o homem estava tentando se reconciliar com a ex-mulher.

Nesta madrugada, o suspeito e a namorada brigaram, e ela chamou a vítima para sua casa. Leonardo havia dito que iria para sua casa, mas ficou no local e aguardou a chegada de Heldeney, o atacando a facadas logo em seguida.

Após o crime, o suspeito fugiu, mas foi localizado e preso. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

