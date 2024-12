Atrações da segunda edição do Réveillon do Largo São Sebastião em Manaus

O evento contará com 12 horas de atrações musicais no Largo de São Sebastião, centro histórico da cidade

A segunda edição do Réveillon do Largo São Sebastião, no centro histórico de Manaus, já tem programação definida e promete agitar a virada de ano com uma maratona de atrações musicais, performances e atividades para toda a família.

Promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, o evento será realizado no dia 31 de dezembro, das 17h às 5h, com entrada gratuita.

No palco infantil, montado na árvore de Natal do Largo, a diversão começa às 17h com o DJ Paulo Jr, criando um ambiente animado para as crianças. A partir das 18h, a banda Flow sobe ao palco com performances vibrantes e interativas, acompanhadas por personagens fantasiados da Fantasy Mascotes, que encantam os pequenos com suas coreografias e brincadeiras.

Na sequência, o grupo Pingo Animações, envolve as crianças em atividades lúdicas e educativas, promovendo um espaço interativo e divertido para começar a virada de maneira especial. As atividades da programação infantil se estendem até às 20h.

Palco principal

A programação musical do palco principal, que irá ocupar a rua José Clemente, ao lado do Teatro Amazonas, inicia às 20h com a banda Os Dry Martinis, conhecida por seu repertório eclético que mistura clássicos internacionais e sucessos nacionais. Das 21h15 às 22h, a música ficará por conta do grupo amazonense de samba de raiz, Couro Velho, que neste ano completou 20 anos de história.

Das 22h15 às 22h45, o público poderá prestigiar a apresentação de Nunes Filho, trazendo a essência do brega amazonense. Às 23h, os artistas Patrick Araújo, Prince do Boi, Carlinhos do Boi e David Assayag apresentam as tradicionais toadas dos Bois Caprichoso e Garantido em um espetáculo emocionante.

Às 23h55, a contagem regressiva para a virada do ano, seguida de um show pirotécnico, iluminando o céu do centro da cidade, irá compor um espetáculo visual inesquecível. A queima de fogos, com duração de 10 minutos, poderá ser apreciada de vários locais, em especial, do Teatro Amazonas, que no dia 31 de dezembro completa 128 anos de fundação.

Música, emoção e boas energias para a chegada de 2025, ao som de samba. A virada do ano será marcada pela apresentação de uma “bateria mista”, formada por integrantes das oito escolas de samba do Grupo Especial de Manaus, a Sem Compromisso, Vitória Régia, Unidos do Alvorada, Vila da Barra, Mocidade Independente de Aparecida, Andanças de Ciganos, Reino Unido da Liberdade e A Grande Família.

Diversidade cultural até o amanhecer

Durante toda a programação, as DJs Layla Abreu e Gabe apresentarão sets de música eletrônica, acompanhadas por intervenções de grupos de dança para manter a energia do evento lá em cima.

Após a virada, a festa continua com a Banda Marrakesh, de 1h às 2h. Sobre o evento, Cristiano Soares, vocalista da Banda Marrakesh, que estreia no Réveillon do Largo, declarou. “Estamos muito felizes em fazer parte do Réveillon do Largo, sobretudo por ser nossa primeira vez participando dessa grande festa no centro da cidade. Preparamos um repertório maravilhoso para poder comemorar a virada de 2025 com a nossa querida população da cidade de Manaus”.

A festa segue com George Japa às 2h30 e Ricardo Mendes às 3h45 às 05h, que encerram a festa com uma mistura de estilos musicais, refletindo a riqueza cultural da região amazônica.

Celebração inclusiva

Com 12 horas de programação, começando pelas atividades infantis e encerrando com grandes atrações locais, o Réveillon do Largo São Sebastião se consolida como uma celebração inclusiva, acessível e memorável, garantindo diversão para todos os públicos e idades.

O secretário em exercício Candido Jeremias destacou a importância do evento para a população. “O Réveillon do Largo é uma oportunidade de unir famílias, amigos e turistas em uma celebração que reflete a diversidade cultural de Manaus. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência inesquecível, acessível a todos e que valorize os artistas e tradições locais”, finaliza o secretário.

