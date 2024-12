Suspeito de matar CEO de seguradora diz à Justiça que é inocente

Luigi Mangione, acusado de ser o assassino do CEO da seguradora de saúde UnitedHealth, Brian Thompson, se declarou inocente das acusações de assassinato e terrorismo nesta segunda-feira (23). Ele deu a declaração em uma audiência de uma investigação estadual, que correrá paralelamente ao processo federal sobre o caso.

Mangione, de 26 anos, chegou algemado ao tribunal, em Manhattan. O promotor público de Manhattan o acusou formalmente na semana passada de crimes como assassinato como ato de terrorismo.

Sua aparição inicial no tribunal de primeira instância do estado de Nova York foi antecipada por promotores federais que apresentaram suas próprias acusações sobre o tiroteio. No processo federal, ele pode pegar pena de morte. Com relação às acusações estaduais, a sentença máxima é de prisão perpétua sem liberdade condicional.

Na semana passada, Mangione concordou em ser transferido para Nova York. Agora, ele enfrentará uma acusações de homicídio de primeiro grau e duas outras de homicídio de segundo grau.

Thompson foi morto a tiros no dia 4 de dezembro, em frente a um hotel de luxo de Nova York. Cinco dias depois, Mangione foi detido em uma cidade da Pensilvânia, a cerca de 400 km do local do crime, enquanto estava em uma unidade do McDonald’s.

Mangione, 26, era egresso de uma universidade prestigiada nos EUA, a Penn State, e sofria de dores crônicas nas costas que afetavam sua vida diária, de acordo com amigos e postagens nas redes sociais, embora não esteja claro se sua saúde pessoal desempenhou um papel no tiroteio.

A UnitedHealth afirmou que Mangione não era cliente da empresa.

*Com informações do g1

