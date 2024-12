Operação Natal intensifica e aumenta fiscalização para coibir crimes no trânsito em Manaus

As operações serão realizadas de forma integrada e simultânea durante todo o dia e fortalecidas no período da noite

Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), Polícia Militar (PMAM), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), Polícia Civil (PC-AM) e Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM) intensifica, nesta terça-feira (24), a Operação Natal, com foco no reforço da segurança e no combate aos crimes de trânsito durante as festividades de fim de ano.

O secretário da SSP-AM, Vinícius Almeida, destacou que serão reforçadas as abordagens e blitzes, tanto educativas quanto repressivas, em todas as zonas de Manaus, para prevenir possíveis acidentes causados pelo abuso do álcool, associado à direção de veículos.

“Nós estaremos hoje com várias operações de trânsito. O objetivo principal é a preservação das vidas. Então, essa operação vai ser integrada. Nós estaremos intransigentes na questão da fiscalização quanto ao uso de álcool e volante”, ressaltou o secretário.

O diretor-presidente do Detran-AM, Wendell Waughan, destacou que a operação segue uma determinação do governador Wilson Lima e que o órgão estará com 60 agentes, 14 viaturas, cinco plataformas, um transformer, 30 bafômetros e três drones à disposição das equipes. Ele reforçou a mensagem de cuidado e respeito às leis de trânsito:

“A gente alerta aos condutores que não façam ingestão de bebida alcoólica, dirijam em segurança, aos motociclistas, que é o nosso principal motivo dessa operação, que utilizem capacetes, porque nós vamos ser incansáveis na fiscalização dessas pessoas para que a lei seja cumprida”, explicou.

Reforço das ações

Fotos: Alex Pazuello/ Secom

A Polícia Militar, seguirá o trabalho de policiamento ostensivo em todas as zonas da cidade, iniciado em Novembro e que, neste período de festividades, terá como foco bairros com maiores índices de criminalidade. Além disso, por meio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), terá suas equipes reforçadas para atuar em apoio às fiscalizações de trânsito. O comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva, enfatizou o papel integrado da corporação.

“Hoje nós estamos entrando nesse reforço da operação integrada com o Detran, com todo o nosso batalhão de trânsito que está de prontidão e voltado para essa operação, e também com as nossas equipes especializadas, que vão estar fazendo a segurança [ostensiva]”, afirmou o comandante.

Polícia Civil e Corpo de Bombeiros

As equipes da Polícia Civil estarão presentes nas Centrais de Flagrante para atender às ocorrências registradas durante a operação. O delegado-geral adjunto da PCAM, Guilherme Torres, detalhou o papel da instituição na operação.

“Nessa operação específica, a Polícia Civil atua de maneira subsidiária, estamos prestando apoio ao DETRAN, à Polícia Militar e à Secretaria de Segurança Pública. Todo o nosso plantão policial está sendo reforçado. O boletim de ocorrência pode e deve ser feito em qualquer delegacia de polícia, independente do local do fato”, destacou o delegado.

Já o Corpo de Bombeiros reforçou seu efetivo com equipes de salvamento, socorro, combate a incêndios e guarnições de ambulância para atender às demandas, como explicou o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilson Muniz.

“Nós estaremos com todas as nossas equipes reforçadas, equipes de salvamento, de socorro, de combate a incêndio, mas principalmente as nossas guarnições de ambulância”, disse o comandante.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱