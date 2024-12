Tia e sobrinha morrem após comerem bolo no Rio Grande do Sul

Seis membros de uma mesma família passaram mal depois de consumirem um bolo durante o café da tarde em Torres, no litoral do Rio Grande do Sul.

Duas das vítimas, tia e sobrinha, morreram de paradas cardiorrespiratórias, e outros três familiares estão internados em estado grave, dois deles na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A polícia investiga a suspeita de envenenamento e realiza buscas para esclarecer as causas da tragédia.

De acordo com o hospital, as vítimas apresentaram sintomas de vômito e diarreia logo depois de consumir o bolo. A mulher que preparou o doce também passou mal e está hospitalizada. Ela reside na cidade vizinha de Arroio do Sal. Na casa da confeiteira a polícia encontrou produtos vencidos e inseticida.

O delegado Marcus Veloso explicou que, apesar da hipótese de envenenamento, ainda não se descarta uma intoxicação alimentar por produtos vencidos. Até o momento, pelo menos 10 pessoas foram ouvidas, incluindo parentes das vítimas e a mulher responsável pelo preparo do bolo.

O caso ganha relevância com a descoberta de que o marido da mulher que fez o bolo também faleceu em setembro, supostamente vítima de intoxicação alimentar. A polícia solicitou a exumação do corpo para investigar se há sinais de envenenamento.

*Com informações do SBT News

