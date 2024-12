Suspeitos de matar jovem em Jericoacoara acessaram celular da vítima antes do crime

Conforme o delegado-geral da Polícia Civil do Ceará, Márcio Gutiérrez, análise dos suspeitos levou à interpretação equivocada de que Henrique teria algum vínculo com uma facção rival

Os suspeitos envolvidos na morte do turista de São Paulo Henrique Marques de Jesus, em Jericoacoara (CE), acessaram o celular da vítima antes do crime, apontam as investigações.

Henrique, de 16 anos, passava férias com o pai na Vila de Jericoacoara, no litoral do estado, quando foi assassinado entre a última terça-feira (17) e quarta-feira (18). De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil do Ceará, Márcio Gutiérrez, a análise inicial dos suspeitos levou à interpretação equivocada de que Henrique teria algum vínculo com uma facção rival.

“As investigações apontam até o momento que os criminosos tiveram acesso ao telefone da vítima e, ao verificarem conversas e também algumas fotos, acreditaram que a vítima teria algum tipo de ligação ou era simpatizante de um grupo criminoso rival de origem paulista”, afirmou Gutiérrez à CNN nesta segunda-feira (23).

Segundo o delegado-geral, as investigações começaram imediatamente após o sumiço de Henrique. “A Polícia Civil, desde os primeiros momentos do desaparecimento do adolescente, iniciou a investigação, primeiramente apurando um desaparecimento. Já no dia seguinte, foi identificada realmente a morte do adolescente e começamos então a montar esse quebra-cabeça. Identificamos aquelas pessoas que fizeram o arrebatamento da vítima. Todos foram identificados”, explicou.

Nesta segunda-feira (23), uma operação interestadual resultou na apreensão de um adolescente de 16 anos em Fortaleza e no cumprimento de um mandado contra um homem de 36 anos, apontado como mandante do crime. O homem, considerado perigoso, já estava preso no Maranhão por crimes como tráfico de drogas, homicídio e associação criminosa.

“As investigações ainda continuam para responsabilizar e capturar todos eles, e também para identificarmos com clareza a real motivação, todos os elementos que indicaram a motivação desse crime. Os mandados já foram solicitados, a nossa expectativa é que a gente consiga capturar todos os que participaram ativa ou indiretamente desse crime”, ressaltou o delegado-geral.

*Com informações da CNN Brasil

