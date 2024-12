Morre terceira pessoa que comeu bolo envenenado durante confraternização

Subiu para três o número de pessoas que morreram após comer um bolo durante confraternização em Torres, no Rio Grande do Sul. O nome da vítima mais recente, que estava hospitalizada em estado grave, ainda não foi divulgado.

O Hospital Nossa Senhora dos Navegantes confirmou que a causa da terceira morte, que aconteceu na noite de terça-feira (24), foi choque pós intoxicação alimentar.

Na segunda (23), seis pessoas da mesma família se sentiram mal depois de comer o bolo no café da tarde e foram encaminhadas para atendimento médico. Uma teve alta. Duas morreram entre a madrugada e a manhã de terça. Com a terceira morte, duas permanecem internadas — entre elas, a mulher que preparou o alimento e também o consumiu.

A Polícia Civil localizou, na casa dela, ingredientes vencidos. Apesar da suspeita de intoxicação, a hipótese de envenenamento ainda não está descartada. O marido da mulher morreu em setembro pelo mesmo motivo. Agora, a polícia quer a exumação do corpo para investigar se há relação entre as mortes.

*Com informação do Zero Hora

