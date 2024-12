Vídeo mostra corpos de vítimas de acidente aéreo chegando em hospital do AM

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que os corpos das duas vítimas do acidente aéreo ocorrido nas proximidades do município de Manicoré, no interior do Amazonas, no último dia 20, chegam ao hospital do município. Os destroços do avião foram encontrados nesta quarta-feira (25).

Segundo as autoridades locais, foram confirmadas as mortes do piloto Rodrigo Boer e do passageiro Breno Braga Leite.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), as operações de busca começaram no último sábado (21), e totalizaram mais de 18 horas de missões aéreas, cobrindo uma área de aproximadamente 2.594 km².

A aeronave não apresentou plano de voo e não foi detectada pelos radares de controle de tráfego aéreo. Informações preliminares indicaram que o GPS Garmin do piloto registrou a última posição da aeronave a Sudeste de Manicoré.

No início da tarde desta quarta-feira, o local do acidente foi identificado por uma equipe de buscas terrestres.

As autoridades policiais assumiram a ocorrência para dar continuidade aos trâmites investigativos e processuais.

