VÍDEO FORTE: veja os destroços e corpos das vítimas da queda de avião no AM

Os destroços e os corpos das vítimas do avião que caiu na floresta de Manicoré, no interior do Amazonas, foram encontrados na tarde desta quarta-feira (25), feriado de Natal, após cinco dias de intensas buscas. Um vídeo que circula nas redes sociais revela a tragédia, exibindo a estrutura destruída da aeronave e os restos mortais das vítimas, o que gerou grande comoção entre a população local. Assista abaixo.

Segundo a Prefeitura de Manicoré, foram confirmadas as mortes de Breno Braga Leite e do piloto Rodrigo Boer Machado, de 28 e 29 anos, respectivamente.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), a aeronave desapareceu no dia 20 e as operações de busca tiveram início no sábado (21), totalizando mais de 18 horas de missões aéreas e cobrindo uma área de aproximadamente 2.594 km².

O local onde a aeronave caiu, de difícil acesso e em meio a uma densa mata, foi inicialmente alcançado por mateiros, que chegaram por volta das 13h e acionaram as equipes de resgate.

De acordo com o delegado Marcus Vieira, da 72ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manicoré, cerca de duas horas depois, bombeiros, brigadistas, PM e PC se reuniram no local, após uma caminhada de aproximadamente uma hora pela mata.

No local do acidente, foram identificadas duas vítimas: uma fora da aeronave e a outra presa na parte interna. As equipes de resgate realizaram a coleta de documentos pessoais e outros pertences das vítimas, que serão entregues às famílias. Fotos do local também foram registradas, conforme relatado pelo delegado.

Os corpos foram levados ao hospital da cidade, para a realização do trabalho de identificação.

Investigações

A aeronave não apresentou plano de voo e não foi detectada pelos radares de controle de tráfego aéreo. Informações preliminares indicaram que o GPS Garmin do piloto registrou a última posição da aeronave a Sudeste de Manicoré.

A investigação das causas do acidente será conduzida pelo Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa).

