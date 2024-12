Vídeo mostra criminosos furtando loja de ouro no Centro de Manaus

Nas imagens, é possível ver pelo menos cinco suspeitos entrando no local e subindo as escadas em direção à loja.

Câmeras de segurança registraram o momento em que criminosos furtaram uma loja especializada na venda de ouro, no Centro de Manaus, na noite de quarta-feira (25).

Testemunhas relataram que o grupo levou todos os produtos do estabelecimento. Nas imagens, é possível ver pelo menos cinco suspeitos entrando no local e subindo as escadas em direção à loja.

Os criminosos usavam capacetes e toucas para dificultar a identificação, mas um deles cobriu o rosto com uma sacola. Durante a ação, o grupo utilizou um spray para obstruir as lentes das câmeras e impedir as gravações, mas as imagens ainda registraram a abordagem.

Após o crime, os suspeitos fugiram do local. A polícia investiga o caso.

