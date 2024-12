Shopping de Manaus funciona com horários especiais para o Réveillon

O Millennium Shopping informa que o horário de funcionamento seguirá normalmente neste final de semana, abrindo das 9h às 21h, desta quinta-feira (26) a sábado (28) e, no domingo (29), das 12h às 20h a praça de alimentação e das 14h às 20h as lojas.

Na véspera do Ano Novo, terça-feira (31), o empreendimento vai adotar o horário especial das 9h às 17h. No dia 1° de janeiro, as lojas do Millennium não vão funcionar, no entanto, as salas de cinema da rede Cinépolis seguirão operando normalmente.

“O cinema é uma opção de lazer e entretenimento para quem estiver procurando um programa para fazer sozinho ou em família no primeiro dia do ano”, comenta a coordenadora de marketing do Millennium Shopping, Elizandra Xavier.

Até o dia 28 de janeiro, o cinema do Millennium Shopping está com a promoção Cine Férias Cinépolis, que oferece 50% de desconto nos ingressos inteiros e meia entrada nas salas tradicionais e MacroXE às segundas e terças-feiras.

Durante este período estão em exibição alguns dos filmes mais esperados do ano, entre eles, Mufasa: O Rei Leão, Wicked, Gladiador II, Ainda Estou Aqui, Sonic 3: O Filme e O Auto da Compadecida 2.

