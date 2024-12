Polícia prende oito suspeitos em roubos a ônibus e apreendem armas, celular e joias no AM

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), com apoio da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), deflagrou, nesta quinta-feira (26), uma operação policial que resultou nas prisões de seis pessoas, sendo quatro homens e duas mulheres, envolvidas com roubos a ônibus e rotas e nas apreensões de duas armas caseiras, um aparelho celular com restrição de roubo, relógios e joias.

Essa é a primeira operação integrada entre os Núcleos de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas do Polo Industrial de Manaus (NURRC) e de Investigação e Recuperação de Celulares (NIRC). A ação também contou com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

Foto: Victor Levy/SSP-AM e Divulgação/PC-AM)

Conforme o delegado Charles Araújo, coordenador do Nurrc, a operação iniciou no dia 24 de dezembro, com duas prisões realizadas pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) de suspeitos de participação em roubo a ônibus. Nesta quinta-feira (26), os agentes dos Núcleos saíram em diligências e efetuaram a prisão de mais seis suspeitos.

“Temos, ao todo, oito pessoas presas por crimes relacionados a roubos a ônibus e rotas em Manaus, e dois grupos criminosos que foram totalmente desmantelados. Eles são suspeitos de envolvimento em pelo menos 10 crimes, praticados entre os meses de novembro e de dezembro deste ano”, falou o delegado.

Foto: Victor Levy/SSP-AM e Divulgação/PC-AM)

De acordo com o delegado, entre os presos, estão quatro homens, diretamente relacionados aos roubos a ônibus e rotas, e duas mulheres, que eram responsáveis pela receptação e venda dos celulares roubados. Eles irão responder por roubo majorado, receptação qualificada e organização criminosa.

Segundo o delegado Bruno Hitotuzi, diretor no NIRC, duas pessoas foram flagradas por receptação qualificada, em razão de terem comercializado produtos oriundos de roubos e furtos.

“Pessoas que são flagradas comercializando celulares roubados, iremos aplicar o rigor da Lei. Então quem está com celular roubado, que procure o NIRC e traga o aparelho, para verificarmos se é fruto de roubo ou não.

FOTOS: Victor Levy/SSP-AM e Divulgação/PC-AM)

*Com informações da assessoria

