Elenco do Amazonas FC se apresenta para realização de exames médicos

A temporada 2025 começou para o elenco do Amazonas FC. Nesta quinta-feira (26), os jogadores da Onça-pintada se apresentaram para a realização dos primeiros exames médicos de olho nas disputas do ano que vem.

As avaliações aconteceram nas dependências da Ulbra Manaus, bairro Japiim, Zona Sul da capital, e foram coordenadas pelo médico do clube, Thiago Martins.

“Nós dividimos a avaliação médica que iniciou hoje em três etapas: começamos pela anamnese, histórico de lesões, avaliamos ausculta cardíaca e pulmonar, frequência cardíaca e respiratória. Além disso, fizemos uma bateria de exames, entre eles o hemograma completo, com detalhes importantes, como a parte mineral, imunológica e hormonal”, explicou Martins.

Para esta temporada, o departamento médico aurinegro implementou a utilização de um sistema de prontuário eletrônico, que será fundamental para o acompanhamento semanal e a repetição dos exames trimestralmente, além de estabelecer parceria com a Samel.

Nesta sexta-feira (27), o elenco fará avaliação isocinética – método computadorizado para medir força, potencial e resistência muscular, tanto de membros superiores quanto de inferiores. O objetivo do teste é identificar desequilíbrio muscular, prevenir lesões e possibilitar a elaboração de treinos personalizados e individualizados, de acordo com a necessidade de cada atleta.

O Amazonas volta a campo no dia 26 de janeiro, para encarar o Sete, no estádio Carlos Zamith, às 15h30, pela primeira rodada do Campeonato Amazonense 2025. Além do Estadual, o Aurinegro também disputará as copas Verde e do Brasil, e a Série B do Brasileiro.

Nova casa

Clube aurinegro vai ter a Ulbra como local de treinos. Foto: João Normando/AMFC

O Amazonas FC fechou um novo acordo de patrocínio para a temporada 2025. Trata-se da Universidade Luterana do Brasil – Manaus (Ulbra Manaus), que terá sua marca estampada na camisa aurinegra (ombro), além de divulgações em espaços como backdrop, placas de publicidade, mídias on e off e ingressos para as partidas do clube como mandante durante o ano.

Em contrapartida, o clube poderá usufruir dos dois campos de futebol, que, inclusive, já começaram a ser reformados e devem ser entregues ainda em janeiro, e terá espaços para academia, rouparia, vestiário, almoxarifado e sala de imprensa e para a comissão técnica. A ideia é que o local seja o Centro de Treinamento do Amazonas em 2025.

