Suspeito de roubo a joalheria no Centro de Manaus é preso pela Rocam

Francisley da Silva, um dos suspeitos de envolvimento no roubo a uma joalheria no Centro de Manaus no dia 6 de dezembro, foi preso pela Rocam nesta quinta-feira (26), 20 dias após o crime. Outros suspeitos também foram detidos durante a operação.

Francisley foi abordado pela equipe policial enquanto estava em um carro, no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus, acompanhado de mais três pessoas.

Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado no veículo, mas a namorada do suspeito informou que ele possuía uma arma de fogo em casa. A equipe seguiu até o local e apreendeu uma pistola e uma arma falsa.

Além de Francisley e sua namorada, o carro também estava com Cairo da Silva e um adolescente de 17 anos. Em uma nova abordagem, a polícia encontrou porções de drogas com Cairo, que foram encaminhadas para a delegacia.

Francisley é suspeito de participar do roubo à joalheria, cujas imagens de câmeras de segurança mostram ele e um comparsa, ainda não capturado, quebrando os vidros dos expositores e roubando celulares e joias antes de fugir.

No mesmo dia do crime, uma arma e munições foram abandonadas no bairro Compensa. O caso segue sendo investigado.

