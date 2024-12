Amazonas Meu Lar: subsídio de até R$ 35 mil viabiliza casa própria para amazonenses

O governador Wilson Lima realizou, nesta sexta-feira (27), efetuou pagamentos às famílias contempladas pelo subsídio Entrada do Meu Lar, uma das modalidades do programa habitacional Amazonas Meu Lar.

Com a medida, o Governo do Amazonas disponibiliza o valor, que pode chegar a R$ 35 mil, para compor a entrada da compra de apartamento financiado pelo programa Minha Casa, Minha Vida.

“Quando começamos a desenhar o Amazonas Meu Lar, a nossa preocupação era entregar moradias com dignidade para as pessoas. Só a possibilidade de sair do aluguel e pagar uma parcela de um apartamento que é seu, já traz tranquilidade, a segurança de que seus filhos vão ter um abrigo e que as próximas gerações terão um patrimônio que passa a ser seu de fato e de direito”, afirmou o governador Wilson Lima.

De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), até o momento, 230 famílias garantiram o direito ao subsídio do Estado e 100 delas assinaram o contrato de compra dos seus imóveis junto à Caixa.

A maioria das vendas de imóveis com o subsídio estadual foi negociada pelas construtoras e incorporadoras durante o 1º Feirão Amazonas Meu Lar, realizado pelo Governo do Estado nos dias 16 e 17 de novembro, no Centro de Convenções Vasco Vasques.

O valor do subsídio estadual é de R$ 35 mil para famílias da Faixa 1, que tenham renda mensal bruta de até R$ 2.850,00; de R$ 30 mil para a Faixa 2, com renda mensal bruta de R$ 2.850,01 até R$ 4.700,00; e de R$ 20 mil para a Faixa 3, com renda mensal bruta de R$ 4.700,01 até R$ 8.000,00.

Para quem deseja acessar o programa Amazonas Meu Lar e concorrer ao subsídio, o pré-cadastro está aberto, de forma permanente, no site www.amazonasmeular.am.gov.br ou pelo aplicativo de celular SASI.

No site do programa, também estão os empreendimentos credenciados para quem desejar consultar e escolher a melhor opção.

“Entre os objetivos estratégicos da Caixa Econômica está o impacto social no centro do negócio. Quando você vê uma pessoa ter acesso à moradia própria, você está causando esse impacto social. Temos certeza de que a Caixa, em parceria com o Governo do Estado, vai transformar a vida dos brasileiros e dos amazonenses”, disse a superintendente regional da Caixa Econômica Federal no Amazonas, Jorineide Freitas.

Felicidade

Entre as contempladas, está a assistente administrativa Priscila da Rocha Lisboa, 36, que morou por muito tempo em casa cedida com seus filhos.

Ela recebeu o subsídio no valor de R$ 30 mil, correspondente a faixa 2, para a aquisição do empreendimento Vista da Alvorada, na zona oeste.

“Eu fico muito feliz porque há muito tempo eu tento uma oportunidade de procurar um lar para mim com os meus filhos, e quando apareceu a oportunidade eu não deixei passar. E hoje eu consegui essa oportunidade de ter o meu lar; foi uma ajuda muito boa; quando eu contei para os meus filhos eles ficaram muito felizes”.

Sobre o programa

O Amazonas Meu Lar integra as políticas de habitação e fundiária do Estado. O programa tem como meta atender 24 mil famílias com uma série de soluções de moradia e 33 mil com regularização fundiária.

O investimento estimado é de R$ 4,7 bilhões, somando recursos do Estado, do FGTS e do Fundo Arrendamento Residencial (FAR).

O programa alcançou, até o momento, 24.511 famílias. Dessas, 6.006 foram atendidas com soluções de moradia e 18.505 com regularização fundiária.

Ao todo, foram pagas 135 mil soluções em forma de bolsa moradia transitória, auxílio aluguel, bônus moradia, indenizações, auxílio moradia e subsídios emergenciais.

*Com informações da assessoria

