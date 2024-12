Programação oficial do Réveillon Manaus 2025 ‘O Encontro da Nossa Gente’

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), anuncia, nesta sexta-feira (27), a programação oficial do Réveillon Manaus 2025, que terá como tema “O Encontro da Nossa Gente”.

O evento, que já é uma tradição na capital amazonense, promete dois dias de festa, na segunda e terça-feira, 30 e 31/12, para celebrar o encerramento deste ano e dar as boas-vindas ao novo ano.

Na segunda-feira, 30/12, o “Réveillon Gospel” abrirá a programação das festividades de fim de ano com as atrações nacionais Marcus Sales e Fernandinho, com shows voltados à fé e à espiritualidade.

Já na terça-feira, 31/12, a celebração da virada será realizada, simultaneamente, em três pontos da cidade: na praia da Ponta Negra, zona Oeste; no parque Amazonino Mendes, na alameda Alphaville, nas zonas Norte e Leste; e na orla do Amarelinho, no bairro Educandos, zona Sul da cidade. A programação inicia às 17h, e contará com apresentações musicais de atrações nacionais e locais, estrutura organizada e show pirotécnico, marcando a chegada de 2025.

O diretor-presidente da Manauscult, Jender Lobato, reforçou o compromisso da gestão municipal com a qualidade do evento. “Será um Réveillon organizado, como todos os eventos promovidos pela Manauscult. Levaremos muita alegria e uma queima de fogos inesquecível para comemorar essa virada de ano tão esperada pela população”, afirmou.

Para garantir a segurança e o bem-estar dos participantes, a Prefeitura de Manaus terá o suporte de todos os órgãos municipais e o apoio da Polícia Militar, além de câmeras de monitoramento instaladas nos três pontos de celebração.

O Réveillon Manaus 2025, promovido pela prefeitura, reafirma o compromisso de levar cultura, lazer e integração à população, tornando a celebração um verdadeiro encontro da nossa gente.

Confira a programação oficial:

30/12 – Réveillon Gospel (Ponta Negra)

17h40 e intervalos – Dj Dii Andrade

18h – Banda Atrium

18h55 – Izabele Ribeiro

19h50 – Marcus Salles

21h30 – Felipe Netto

22h30 – Fernandinho

31/12 – Réveillon Manaus 2025

Palco Ponta Negra

17h40 e intervalos – DJ May Seven

18h – 40º Graus de Amor

19h – Jhon Veiga

20h – George Japa

21h30 – Magníficos (atração nacional)

23h20 – 0h50 – Pablo (virada do ano – atração nacional)

0h40 – DJ Toinho

1h – Patrick Araújo e David Assayag

2h10 – Kevin o Chris (atração nacional)

3h30 – Guto Lima

Palco Educandos

20h – DJ Andrews

20h30 – Jean Sarrafo

21h25 – Sempre Estrelas

22h20 – Jhou Guerra

23h20 – Guto Lima (virada do ano)

0h50 – Magníficos (atração nacional)

2h40 – Márcia Siqueira, Samba da Virada

3h30 – Banda Marrakesh

4h20 – Banda Contágio

Palco Alameda Alphaville

18h40 – Forró Festança

19h20 e intervalos – DJ Ariana Paes

19h30 – Tome Xote

20h25 – Banda Essence

21h20 – Lucas Moura

22h20 – Luiz Carlos e Banda

23h20 – George Japa (virada do ano)

0h20 e intervalos – DJ Hayden

0h40 – Arlindo Neto e Edilson Santana

2h – Kelton Piloto

3h – Pablo (atração nacional)

