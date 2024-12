Prefeitura informa locais de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher

A Prefeitura de Manaus informa os locais de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher a partir da segunda-feira (30).

As estruturas, gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), ofertam serviços e procedimentos da Atenção Primária à Saúde (APS), além de exames especializados, de forma exclusiva para as mulheres, como parte das estratégias da gestão municipal para ampliar o acesso da população feminina à assistência.

O serviço municipal conta com cinco unidades itinerantes, que disponibilizam atendimento a usuárias das cinco zonas distritais de saúde da capital. Na próxima semana, as estruturas seguem funcionando em suas bases atuais, nos bairros Cidade de Deus, na Zona Norte; Jorge Teixeira, na Zona Leste; Tarumã, na Zona Oeste; Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul; e na comunidade Novo Paraíso, na Zona rural.

O catálogo de serviços das unidades inclui consultas médicas e de enfermagem, mamografia, exame preventivo do câncer do colo do útero, ultrassonografia, consulta inicial do pré-natal, vacinação, testes rápidos para gravidez e para detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C, e dispensação de medicamentos da farmácia básica.

Para atendimento, as usuárias podem se dirigir até a unidade móvel que atende a sua região e apresentar documento oficial de identidade e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Endereços das Unidades Móveis de Saúde da Mulher da Semsa

Zona Norte

Shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, nº 2.939 – Cidade de Deus

23/12 a 3/1/2025

Zona Oeste

Rua 6, quadra 10, conjunto Cidadão 10, Tarumã – ao lado da escola estadual Professora Karla Patrícia Azevedo

16/12 a 3/1/2025

Zona Leste

Rua dos Cravos, Jorge Teixeira – em frente ao Cmei Josefina Rosa Pereira do Carmo

16/12 a 3/1/2025

Zona Sul

Santuário Nossa Senhora de Fátima, avenida Tarumã, s/nº, Praça 14 de Janeiro – esquina com rua Jonathas Pedrosa

23/12 a 17/1/2025

Zona rural

USFR Nossa Senhora Auxiliadora, ramal do Gurgel, comunidade Novo Paraíso, rodovia BR-174, quilômetro 2

16/12 a 3/1/2025

