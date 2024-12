Homem furta ‘Menino Jesus’ de presépio e tenta vendê-lo em lojas

De acordo com a igreja, a ovelha do presépio já havia sofrido uma tentativa de furto

Uma imagem do menino Jesus que fazia parte do presépio exposto na Paróquia Nossa Senhora da Consolação, na região central de São Paulo, foi furtada nesta sexta-feira (27).

Vídeos obtidos pelo SBT mostram o momento que o suspeito sai da igreja com a imagem nos braços. Segundo a organização da paróquia, a ação do criminoso durou quatro minutos.

Após o furto, o suspeito teria tentado vender a imagem do menino Jesus em lojas do centro de São Paulo. Até o momento, a imagem não foi recuperada.

De acordo com a igreja, a ovelha do presépio já havia sofrido uma tentativa de furto, mas sem sucesso. As imagens ficam presas com um fio de nylon, fácil de ser cortado.

*Com informações do SBT News

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱